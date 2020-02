Sagnol: “Niente Icardi col Borussia? Non mi stupirei. Non basta dire che segna, non corre”

In Francia fa discutere il momento no di Icardi nonostante l’ultimo gol segnato in campionato. E la questione è ci sarà col Borussia Dortmund? Mentre Tuchel scioglierà i suoi dubbi c’è chi non ha troppa fiducia nell’argentino del PSG (in prestito con diritto di riscatto dall’Inter).

Willy Sagnol, ex nazionale francese e terzino destro del Bayern Monaco, che oggi fa il consulente sportivo, ha detto a RMC Sport: «Rispetto alle recenti esibizioni di Icardi, non sarebbe sorprendente che a Dortmund sia Sarabia a giocare piuttosto che lui. Non corre più, non avanza più. È troppo facile dire che segna. Nel contesto del gioco, deve essere usato per qualcosa e questo non è più il caso».

(Fonte: Rmc Sport – Parisfans)