Sala: “Continuiamo a fare atti per far sì che lo Stadio di Inter e Milan ci sia”

La polemica sul nuovo stadio di Milano, che oggi e' approdata sulla Gazzetta con una lettera del leader della Lega Matteo Salvini in cui 'criticava' i 'Ni' del sindaco Sala, continuera' a mezzo stampa. "A Salvini rispondero' domani sullo stesso quotidiano in riferimento anche a questo paragone calcistico" ha detto il sindaco arrivando al Forum Casa Comune. "La questione - ha aggiunto - e' meno misteriosa di quello che a volte si ritiene e qualcuno vuol fare ritenere, per me e' molto lineare". "Abbiamo fatto una serie di atti e continuiamo a farne per far si' che questo Stadio ci sia - ha sottolineato Sala -. Domani rispondero', e faro' riferimento alla carriera di un calciatore citato".