Sala: “Cessione Milan? Buona opportunità, ma per lo stadio non cambia nulla”

Il Sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a parlare della questione stadio dopo le notizie di un'imminente cessione del Milan

Stadio Milano: Sala, Milan a fondo Bahrein? Nuova proprietà non cambia nulla Milano, 21 apr. (LaPresse) - "Quello che posso garantire è che dal nostro punto punto di vista non cambia nulla, non è la proprietà che cambia le cose". Così il sindaco di Milano Beppe Sala ha risposto alla domanda se l'eventuale cessione del Milan al fondo Investcorp del Bahrein potrebbe influire sul progetto del nuovo stadio.