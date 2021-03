Sala: “Conte mi fa sognare. Per Inter e Milan Champions fondamentale”

Il sindaco di Milano intervistato da La Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Inter e Milan in cima alla classifica di Serie A

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano Beppe Sala non ha parlato solo della questione stadio e della querelle con l'Inter, ma anche del suo tifo per i nerazzurri:

«Da sindaco è bello, da tifoso dico che Conte mi fa sognare. L’ho sempre difeso con i miei amici anche quando veniva criticato, è un allenatore straordinario e ha ottimi giocatori. Non faccio previsioni perché può portare sfiga ma è facilmente immaginabile che cosa mi aspetti... E dico che per Inter e Milan è fondamentale essere entrambe in Champions League: spero in una nuova rinascita di Milano in cui anche il calcio fa la sua parte».