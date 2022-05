Sala: “Inter, scudetto buttato via in quei 10 minuti del derby e poi a Bologna”

Così il sindaco e tifoso interista Giuseppe Sala, interpellato sull'emozionante testa a testa, giunto agli ultimi 90', tra i due club meneghini

"Il fatto di avere due squadre in Champions League e avere incontri che richiamano turisti è una cosa molto buona per la città... quindi c'è rivalità, ma mi vien da dire 'meglio il Milan che un'altra squadra". Cerca di assumere un ruolo più istituzionale possibile il sindaco e tifoso interista Giuseppe Sala , interpellato sull'emozionante testa a testa, giunto agli ultimi 90', tra i due club meneghini per agguantare il titolo di Campione d'Italia.

A margine di un'iniziativa alla GAM di via Palestro, il sindaco dice la sua: "Se il Milan avesse dovuto perdere lo scudetto lo avrebbe perso contro l'Atalanta, lo dico sul serio, e purtroppo l'Inter l'ha buttato via prima in quei 10 minuti del derby e poi a Bologna". Ammissione di inferiorità stracittadina? Non proprio. "Non credo che l'Inter sia inferiore, ma credo che il Milan abbia fatto tutto per vincere il campionato", specifica. Dopodiché "il fatto che ci sia una squadra che vince la Coppa Italia e l'altra che vince lo scudetto- conclude- non è male per Milano".