InterSpac, Sala: “Idea mi piace ma non risolve mali Inter. Con questo finto FPF…”

Il sindaco di Milano ha commentato l’ipotesi di partecipare al progetto di azionariato popolare per l’Inter lanciata da Carlo Cottarelli

L'idea lanciata da Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, di un azionariato popolare per dare una mano a Suning alla guida dell'Inter, piace al sindaco di Milano, Giuseppe Sala , ma non ritiene tuttavia che possa essere risolutiva. "L'idea mi piace - ha detto Sala ai giornalisti a margine di una conferenza stampa a Milano - ma non credo sia risolutiva dei mali dell'Inter. Oggi competere a livello europeo, alla faccia di questo finto fair play, competere con un colosso come il Psg mi sembra molto difficile".

"Credo che sia una buona idea ma non risolutiva. Non è quello che non ti farà vendere Hakimi se sarà Hakimi". Quindi ha aggiunto: "Io spero, da tifoso, che il designato sia uno solo. Dopodiché come sempre i tifosi come me devono vedere le cose in maniera positiva. Sono rimasto addolorato perché Conte per me era il più grande allenatore italiano, Però credo che siamo tutti qui pronti a dare fiducia a Simone Inzaghi".