Sala sulla questione stadio: “Cessione Milan non cambia nulla, siamo in grado di decidere…”

Le parole del sindaco di Milano sul tema dello stadio

"Certamente qualora il Milan fosse ceduto non cambierebbe nulla, anzi una nuova proprietà che garantisce una presenza per molti anni può solo facilitare le cose". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato del tema stadio a margine della 41esima edizione della Stramilano. Nessuna novità al momento, ecco quanto ribadito alla stampa, "se non il fatto che noi in questo momento siamo in grado di decidere a chi affidare il processo di dibattito pubblico. Abbiamo fatto una selezione e siamo in grado di decidere. È evidente che dall'altra parte le squadre devono proporre un progetto, non uno esecutivo ma qualcosa di più di un rendering".