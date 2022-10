San Siro, Sala risponde a ASM: “Serve una proposta concreta, non una lettera generica”

"Se c'è un reale interesse se ne parla", ma serve "una proposta", "non una lettera generica". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta la lettera di Asm Group , leader mondiale nella gestione di stadi e arene, con la quale il gruppo si è candidato a gestire lo stadio di San Siro per evitarne la demolizione.

"Io sono troppo abituato a affrontare le cose tecnicamente - aggiunge Sala - e la questione è che San Siro verrà utilizzato fino al 2027. Se chi è interessato mi fa una proposta, non mi manda una lettera generica, ma mi dice che noi dal 2028 o dal 2038 lo prendiamo a queste condizioni, allora se ne parla. Però è chiaro che non è che possiamo tenerlo aperto per tre anni". Insomma, per Sala "bisogna fare un tema di programmazione e bisogna sapere che un contratto che si fa adesso entra in funzione nel 2028, quindi tempi lunghissimi. Ma se c'è un reale interesse, se ne parla".