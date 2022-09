Sala: “San Siro? Mantenerlo è economicamente gravoso. A chi lo vuole su chiedo…”

Cosi' il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato a margine di un incontro all'universita' Statale il progetto sul nuovo stadio modificato dai club per il dibattito pubblico che prevede la demolizione totale del Meazza e non piu' di salvarne una parte. "Anche dai comitati che difendono San Siro non e' venuta fuori un'idea per poter gestire due stadi - ha aggiunto -. Dal mio punto di vista credo che sia economicamente gravoso, a meno che qualcuno durante il dibattito pubblico non si faccia avanti per dire lo gestiamo noi e lo affittiamo noi per una serie di anni".