Sala: “Dormito male dopo Bologna-Inter. Scudetto? Non gufo, purtroppo va al Milan”

"Io per il calcio soffro e la botta di Bologna mi ha fatto dormire male la notte", ha aggiunto il Sindaco Sala

"Un favore dal sindaco Nardella in vista di Milan-Fiorentina di domani? Certamente lo chiederei volentieri ma purtroppo sono pessimista. Io per il calcio soffro e la botta di Bologna mi ha fatto dormire male la notte: credo, e non lo dico per gufare, che lo scudetto purtroppo vada nella direzione del Milan". Lo ha detto il sindaco di Milano e tifoso nerazzurro, Beppe Sala, a margine di una iniziativa in svolgimento oggi a Firenze.