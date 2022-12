Questione San Siro, Sala: “Basta parole, è il momento di agire. Ho detto mille volte che…”

Sullo stadio di San Siro, dopo le posizioni critiche di una parte della maggioranza di Palazzo Marino che si prepara a dare battaglia in Aula e quelle ancora più critiche di Vittorio Sgarbi che ha recentemente annunciato l'avvio dell'iter per il vincolo storico sul Meazza, il sindaco di Milano Sala taglia corto: "Non penso ci siano più parole da spendere. C'è da agire, ognuno farà la sua parte e vedremo". Al Museo del Novecento, a margine della presentazione della trasmissione Rai di Alberto Angela "Stanotte a Milano", Sala ribadisce: "Quello che intendo fare l'ho detto mille volte. Anche continuare a ripeterlo non dà nessun valore aggiunto. Do ragione a Salvini sul fatto che poi ognuno qua deve fare la sua parte. Io la farò ma non certo cambiando opinione rispetto a quello che ho sempre detto"