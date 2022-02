Sala: “Nuovo stadio? Sono preoccupato. Avvieremo dibattito pubblico per cercare di…”

Il sindaco di Milano, Beppe SALA, ammette di essere più preoccupato per il nuovo stadio di Milan e Inter che per le Olimpiadi invernali 2026

Il sindaco di Milano, Beppe SALA, ammette di essere più preoccupato per il nuovo stadio di Milan e Inter che per le Olimpiadi invernali del 2026, che il capoluogo lombardo ospiterà insieme a Cortina. "Le Olimpiadi, ne sono certo, metteranno d'accordo tutti - spiega Sala in un'intervista a 'Il Corriere della Sera' - Lo stadio sembra essere l'occasione perché ognuno dica la sua. Sì, no, sì ma teniamo anche San Siro e via discorrendo. Ora credo avvieremo un dibattito pubblico che avrà lo scopo di venirne a capo"