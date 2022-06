Sala: “Torino, prendi Pinamonti: Juric ha tutte le carte in regola per migliorarlo”

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Patrizio Sala, ex calciatore del Torino, ha parlato così del mercato dei granata, facendo il nome per l'erede del partente Belotti: «Io andrei su un attaccante d'area di rigore come Pinamonti. È vero che interessa anche al Monza, ma se vuoi un giocatore devi provare a prenderlo. Al Toro potrebbe seguire lo stesso percorso di Belotti, lavorando con un tecnico come Juric che ha tutte le carte in regola per migliorarlo. Apprezzo molto anche Joao Pedro, che ha le caratteristiche per agire anche da trequartista. Prenderli entrambi sarebbe il massimo».