Sala: “Zhang? Ha fatto il bene dell’Inter, bisogna ringraziarlo. Se vuole vendere…”

Milano, 21 ott. - "Capisco le difficoltà di Zhang, credo che poi alla fine lo si debba anche ringraziare. Non lo dico da tifoso ma da sindaco, perché ha preso l'Inter in un momento difficile e ha messo tanti fondi". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando la scelta di Suning di mettere in vendita l'Inter. "In questo momento - aggiunge Sala- se ha intenzione di vendere vuol dire che vede difficoltà in prospettiva. Con ciò credo che Zhang fino ad oggi abbia comunque fatto il bene dell'Inter".