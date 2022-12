Saladini: “Reggina-Inter? Emozione indescrivibile: momento di grande orgoglio”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Felice Saladini, proprietario della Reggina, ha parlato così in vista della partita di oggi contro l'Inter: "E' un'emozione indescrivibile: oggi siamo a festeggiare un momento importante e di grande orgoglio per i reggini e i calabresi. La città di Reggio sta rispondendo in modo egregio a questa nuova Reggina: siamo super contenti di quello che ci stanno dimostrando i reggini. Pippo Inzaghi? Sono contento e orgoglioso di essere riuscito a portarlo qui, c'è un rapporto umano e di stima.