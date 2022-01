Salah: “Liverpool, voglio restare. La proprietà conosce le mie richieste”

In una lunga intervista a GQ, l'attaccante ha parlato anche del suo rinnovo di contratto col Liverpool

In una lunga intervista a GQ, Mohamed Salah ha toccato diversi argomenti. L'attaccante del Liverpool ha affrontato anche la questione per quanto riguarda il rinnovo del contratto col Liverpool. "Io voglio restare, ma non dipende da me. La proprietà è al corrente delle mie richieste: non sto chiedendo l’impossibile".