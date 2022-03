Salah pericolo numero uno: in Champions League ha segnato quanto tutta l’Inter

L'attaccante egiziano ha già segnato fin qui 27 gol in 33 presenze stagionali, di cui 8 in 7 partite europee

L'Inter affronta questa sera il Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Pericolo numero uno è Mohamed Salah: l'attaccante egiziano è il miglior marcatore dei Reds, avendo segnato fin qui 27 gol in 33 presenze stagionali, di cui ben 8 in 7 match di Champions League e 19 in 25 gare di Premier League. Un dato, quello europeo, da sottolineare: l'ex Roma ha realizzato lo stesso numero di reti di tutta la formazione nerazzurra.