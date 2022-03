Salah, spauracchio e sogno mai realizzato dell’Inter: Ausilio ci provò nel 2015

L'attaccante egiziano, oggi stella del Liverpool e campione affermato, fu un obiettivo di mercato dei nerazzurri

Serata da brividi per l'Inter, che questa sera sarà di scena su uno dei templi del calcio mondiale: Anfield Road. I nerazzurri affrontano il Liverpool con l'obiettivo di ribaltare lo 0-2 dell'andata, consapevoli della forza dell'avversario e della difficoltà della missione. Pericolo numero uno, ancora una volta, sarà Mohamed Salah, già in gol a San Siro. L'egiziano, come ricorda il Corriere dello Sport, fu un obiettivo di mercato dell'Inter ai tempi in cui giocava nella Fiorentina: Ausilio avrebbe voluto portarlo a Milano nell'estate del 2015, quando Momo scelse di lasciare Firenze, ma c'era il rischio di una causa legale e così il ds interista alzò bandiera bianca.