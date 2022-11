Inter, guarda che Salcedo col Bari: gol ‘alla Totti’ dopo un digiuno di 540 giorni

Eddie Salcedo ritrova il gol, dopo 540 giorni. Da Verona-Spezia a Bari-Südtirol, è sua la rete del 2-2 oggi in Serie B

Eddie Salcedo ritrova il gol, dopo 540 giorni. Da Verona-Spezia a Bari-Südtirol, l’attaccante di proprietà dell’Inter in prestito al Bari ha segnato con un gran destro al volo su cross da sinistra di Ricci, una rete 'alla Totti'.

Il 2-2 del San Nicola porta la firma del 22, "arrivato non senza opporre resistenza, dell’Inter e di Simone Inzaghi. Prestito con diritto di riscatto e ripartenza dalla B, dopo oltre 50 presenze e 3 reti in A”, sottolinea gianlucadimarzio.com. Così, alla prima volta da titolare in campionato con il Bari, Eddie ha risposto presente.