GdS – Inter, cresce sempre più il valore di Salcedo: ecco le cifre. E il club riflette su…

Un’annata partita in sordina, con difficoltà anche dettate da un infortunio ma conclusa con prestazioni di livello: la stagione di Salcedo a Verona può definirsi tranquillamente positiva a tal punto che l’Inter, secondo La Gazzetta dello Sport, sta riflettendo.

“Riportarlo a casa o fargli proseguire il percorso di crescita? A Verona Juric lo terrebbe volentieri. Un infortunio lo ha tenuto fuori, ma (a dispetto dei 18 anni) è già un titolare a tutto gli effetti”.

Salcedo, il cui valore si attesta al momento attorno ai 15 milioni di euro, cerca spazio per continuare il proprio percorso di crescita e spera di entrare nel giro dell’Under 21 ma intanto per lui non mancano proposte e pretendenti.