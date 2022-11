Salcedo: “Lautaro il più forte con cui mi sono allenato. Il mio idolo invece…”

Eddie Salcedo, passato dall'Inter al Bari in prestito questa estate, ha parlato ai microfoni del Quotidiano di Puglia della sua stagione in biancorosso. Queste le sue parole. "Sicuramente non sono al 100%, posso dare di più e lo so. Ci sto lavorando quotidianamente per arrivarci. Il calciatore più forte con cui mi sono allenato? Sicuramente Lautaro Martinez. L’idolo invece? «Neymar. Da quando sono bambino, guardo e ammiro lui. L'allenatore che più ha inciso? Sicuramente Ivan Juric, è stato come un padre per me. Lo devo ringraziare ogni giorno. Ci siamo sentiti anche quest’estate. Lui ha creduto in me, mi ha portato a Verona. Lo seguo a Torino e vedo che sta andando benissimo e spero sempre il meglio per lui"