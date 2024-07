Potrebbe esserci una svolta clamorosa nel caso dell'omicidio di Paola Salcedo , sorella di Carlos, ex giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la madre della vittima, Maria Isabel, lancia via social un'accusa pesantissima al figlio Carlos. “Lui e la moglie sono i mandanti e adesso vogliono lasciare il paese”.

"La donna chiede giustizia per la figlia e sui social accusa il primogenito di fratricidio con un post scioccante per tempi e contenuti. Ma c’è di più. La mamma, come detto, lega all’omicidio la richiesta del figlio, che attualmente milita nel Cruz Azul, di essere ceduto all'estero. “Vogliono scappare, infatti lui proprio adesso ha chiesto di essere venduto”. Nelle storie Maria Isabel, ha accompagnato il caso con gli hashtag “Giustizia per Paola” e “Femminicidio”. In più, ogni giorno aggiunge accuse e insulti. Paola era una modella, una presentatrice, un volto noto dei social e della televisione".