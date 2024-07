Josep Martinez sarà uno dei portiere della rosa di Inzaghi . La scorsa settimana il portiere spagnolo proveniente dal Genoa ha sostenuto le visite mediche ed è passato in sede per firmare il contratto con l'Inter.

Manca solo l'annuncio ufficiale, ma l'Inter ha già depositato anche il contratto del giocatore. Come comunicato dalla Lega Serie A, passaggio dal Genoa all'Inter effettuato e contratto depositato. Martinez passa all'Inter per 13,5 milioni di euro più 1,5 di bonus, per un totale di 15 milioni. In lui, l'Inter vede il possibile titolare del futuro. In questa prima stagione, si alternerà con Yann Sommer, titolare indiscusso della scorsa stagione.