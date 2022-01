Inter, Salcedo può lasciare lo Spezia: si cerca una nuova sistemazione

L'attaccante classe 2001 sta trovando poco spazio alla corte di Thiago Motta: da non escludere un cambio di squadra

La prentesi allo Spezia di Eddie Salcedo può terminare in anticipo: l'attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter sta trovando poco spazio alla corte di Thiago Motta, e non si esclude un trasferimento in questa sessione di mercato. Secondo calciomercato.com, l'italo-colombiano potrebbe essere girato (sempre con la formula del prestito) al Cagliari.