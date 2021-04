Ag. Salcedo: “Eddy è in crescita costante, tornerà all’Inter. E sul futuro di Gomez…”

Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Eddy Salcedo, ha svelato il futuro del giovane attaccante di proprietà dell'Inter

UNDER 21 - "Rovella, Piccoli, Salcedo e Pellegri sono Under 21 molto forti. E attenzione a Colombo del Milan: ha un anno in meno (classe 2002) e sta facendo bene in Serie B con la Cremonese".