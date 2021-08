Pedullà – La Salernitana cerca un attaccante: c’è l’apertura di un ex Inter

L'aggiornamento di mercato sui granata che potrebbero accogliere un ex calciatore nerazzurro

Un ex Inter potrebbe rinforzare il reparto avanzato della Salernitana. L'indiscrezione arriva da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito: "La Salernitana deve prendere un attaccante, piace molto Simy, in uscita dal Crotone come abbiamo già raccontato in diverse occasioni, ma i costi sono alti e la concorrenza non manca. Il club neopromosso in Serie A farà altri tentativi, ma intanto in serata è arrivato il sì di Federico Bonazzoli, che ha aperto al trasferimento in Campania. L’attaccante classe ’97 di proprietà della Samp, adesso aspetta il via libera da parte della Salernitana".