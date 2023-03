Salernitana-Bologna finisce 2-2: primo gol in Serie A per Pirola

Termina 2-2 la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Bologna, match valido per la 27° giornata di Serie A 2022-2023. I granata passano in vantaggio con il gol al 7' di Pirola - il primo in Serie A per il difensore classe 2002 - ma quattro minuti dopo i felsinei pareggiano i conti con Ferguson.