Salernitana, Colantuono in conferenza: “Situazione imbarazzante. Sono depresso”

Le parole del tecnico granata dopo il match di questa sera con l'Inter campione d'Italia

Al triplice fischio di Salernitana-Inter, Stefano Colantuono ha raggiunto i giornalisti in sala stampa per la consueta conferenza. Queste le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it all'Arechi: "Capisco la gente, capisco tutti, la cosa è anche imbarazzante. Ci si mette pure il calendario, giochi con squadre di un certo calibro. Sono depresso, bisogna anche farsi forza. Abbiamo incontrato le prime sei della classifica nelle ultime dieci partite, abbiamo fatto il nostro con le squadre di pari livello. Speriamo di risolvere presto le problematiche. Non so come andrà a finire, ho parlato dopo la partita, situazione pesante. A Udine sarà gara a nostra portata, vediamo cosa succederà a livello societario".