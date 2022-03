Salernitana, i convocati per l’Inter: non c’è Ribery. Recuperato Bonazzoli

C'è Federico Bonazzoli, non Franck Ribery che salta la sfida con l'Inter. Lo ha annunciato la Salernitana sul sito ufficiale

C'è Federico Bonazzoli, non Franck Ribery per l'Inter. Lo ha annunciato la Salernitana sul sito ufficiale: "Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Inter e Salernitana.