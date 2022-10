Salernitana, contro l’Inter è emergenza a centrocampo: out anche Lovato

In vista della gara di San Siro contro l'Inter, in casa Salernitana è emergenza a centrocampo. Il tecnico Nicola perde Maggiore che dovrà fermarsi per un po’ a causa di una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Non ci sarà nemmeno Radovanovic, espulso nel finale contro il Verona. Come sottolinea il Corriere dello Sport, di colpo, quindi, Nicola perde le due alternative nel ruolo di play a Emil Bohinen, che a sua volta non sembra ancora pronto.