Salernitana, Iervolino: “Sono fortemente contrario alla Serie A a 18 squadre”

"La prima cosa è definire gli obbiettivi e se abbiamo la forza e l’energia per creare una media company. Stabilire gli obbiettivi e creare delle norme che diano una certezza agli investitori. Sono fortemente contrario al campionato a 18 squadre, ritengo sia solo un male e il calcio perderebbe tantissimo a 18 squadre. La questione dei fondi è successiva a queste decisioni che il calcio deve prendere autonomamente. Io come Berlusconi? Berlusconi è un imprenditore straordinario che ha fatto la storia dell’economia italiana. Io sono un imprenditore generale non c’è nessun parallelismo, confronto o ambizione. Con il Monza sarà una gara spettacolare con cui chiuderemo questa prima parte della stagione prima della sosta per il Mondiale".