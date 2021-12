Salernitana-Inter, l’arbitro sarà Mariani. Scelto Giacomelli al Var

Ecco la designazione completa per la sfida tra Salernitana e Inter in programma venerdì per la 18a giornata

Alessandro Cosattini

Salernitana-Inter sarà affidata all’arbitro Maurizio Mariani. Dopo la vittoria col Cagliari e la vetta della classifica ritrovata, la squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo venerdì alle 20.45 a Salerno. Ecco la designazione completa per il match.

SALERNITANA – INTER Venerdì 17/12 h. 20.45

ARBITRO: MARIANI

ASSISTENTI: COLAROSSI - CECCONI

IV: CAMPLONE

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PAGANESSI