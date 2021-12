Salernitana-Inter, moviola GdS: un giallo lascia dubbi. I due contatti in area…

È positiva la direzione di gara di Salernitana-Inter dell’arbitro Mariani. Ecco la moviola della Gazzetta dello Sport

Ecco quanto evidenziato dal quotidiano: “Partita non difficile e che presenta due situazioni nell’area di rigore della Salernitana, una per tempo. Al 4’ della prima frazione di gara, Dzeko duella con Gagliolo, il contatto esiste e la sensazione è che la gamba destra dell’attaccante, allargandosi, incocci quella mancina del difendente a tal punto da creare uno sbilanciamento dei due. Mariani lascia correre e un check del Var (Giacomelli) non muta la valutazione dell’arbitro. Detto che tutti i gol non presentano irregolarità, eccoci al 18’ s.t.: il tiro di Perisic sbatte sul braccio di Obi mentre si gira su se stesso; l’arto del nigeriano è al limite ma non altera la figura e il movimento è congruo. Per il gol di Dumfries serve la “Goal Line Technology”. Gialli quasi tutti ok: quello a Calhanoglu lascia qualche dubbio”, si legge.