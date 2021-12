Salernitana-Inter, Lautaro vuole ripetersi. Le quote della sfida dell’Arechi

Il successo nerazzurro è a bassa quota, 1,20, contro l'impresa dei granata, che pagherebbe 13 volte la posta

L'ipotesi che la Salernitana non segni neanche domani sera appare probabile, dal momento che viene offerta a 1,72. Lautaro Martinez sta trovando una continuità incredibile, come dimostrano le 5 reti nelle ultime cinque giornate: il 'Toro' ha sempre colpito nel secondo tempo e un'altra marcatura dal 45' in poi è in quota 2,60. Colantuono chiederà aiuto a Milan Djuric, vecchia conoscenza del campionato italiano: il gol all'Inter del bosniaco si gioca 5,00. (ANSA).