Salernitana, Nicola verso l’esonero: a breve decisione. Iachini e Semplici in pole

È attesa in mattinata una decisione sul futuro di Davide Nicola. La Salernitana, dopo il ko di Verona, sembra intenzionata a sollevare dall'incarico l'allenatore. Ad un mese di distanza dall'esonero, poi revocato, il presidente Danilo Iervolino avrebbe deciso di dare una sterzata netta all'ambiente per provare a scacciare la crisi e risalire la classifica che, adesso, si è fatta pericolosa. In queste ore impazza già il toto-allenatore per la scelta del possibile successore di Nicola.