Marotta si accorda con la Salernitana: 20 milioni all’Inter. Pinamonti prende tempo

L’ad dell’Inter ha trovato l’intesa col club campano per la cessione dell’attaccante che non ha deciso se accettare

L’Inter deve cedere e il primo nome in uscita è quello di Pinamonti. Monza, Atalanta, Sassuolo in corsa, ma la Salernitana ha fatto un passo importante.

"Lavora per il momento in uscita l’Inter. Ieri Beppe Marotta e la Salernitana hanno raggiunto un accordo per la cessione di Andrea Pinamonti: i campani hanno messo sul tavolo 20 milioni di euro. Il 23enne attaccante di Cles — 13 gol nell’ultimo campionato con la maglia dell’Empoli — ha preso qualche giorno, prima di dare una risposta definitiva", riporta il Corriere della Sera.