Salernitana, incidente per Ribery: finisce contro un semaforo, trauma cranico

Paura nella notte per Franck Ribery, calciatore della Salernitana. Il francese è rimasto coinvolto in un incidente stradale

Paura nella notte per Franck Ribery , calciatore della Salernitana. Il francese è rimasto coinvolto in un incidente stradale che si è verificato la scorsa notte in località Laura del comune di Capaccio-Paestum, comune a circa quaranta chilometri da Salerno.

Il francese, alla guida della sua auto ed in compagnia di un'altra persona, è finito contro il palo di un semaforo. Immediatamente soccorso dal personale del 118, Ribery è stato trasportato all'Ospedale di Battipaglia dove è stato poi dimesso “con un lieve trauma cranico”, così come riferito dalla Salernitana. Da ricostruire la dinamica dell'incidente, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Agropoli (SA). Venerdì è in programma il match con l'Inter e Ribery è da considerare a rischio per la partita.