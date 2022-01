Salernitana, Sabatini: “Napoli? Gioia ritrovare Spalletti. Penso all’impresa”

L'ex dirigente dell'Inter vive oggi la sua prima sfida da direttore sportivo granata nel derby con il Napoli dell'amico Spalletti

Walter Sabatini, nuovo direttore sportivo della Salernitana, ai microfoni di DAZN ha parlato della sfida col Napoli di questo pomeriggio: "Penso sempre all'impresa. La squadra è in difficoltà ma non siamo vittime sacrificali. Ho visto gli allenamenti e sono molto contento. Mi considero un privilegiato, ho un presidente determinato e faremo di tutto per tirarci fuori dai guai, sono fiducioso. Per me è un enorme piacere fare questa cosa, sono entrato nello spogliatoio e ho detto ai ragazzi se sentivano l'odore dello spogliatoio che è sublime ed è uguale in ogni posto. Una gioia ritrovare Spalletti. Colantuono ha detto una cosa ieri simulando che questa partita è già persa, è un'acrobazia dialettica e per me è il campo che conta e non le parole".