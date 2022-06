Salernitana, Sabatini lascia? Rischio rottura con Iervolino su commissioni agenti

Le strade di Walter Sabatini e della Salernitana potrebbero, clamorosamente, separarsi. Rottura sul tema delle commissioni degli agenti

Le strade di Walter Sabatini e della Salernitana potrebbero, clamorosamente, separarsi. Nonostante l'intesa per il rinnovo fosse stata raggiunta pochi giorni dopo la salvezza - e confermata pubblicamente anche dalla proprieta' -, il futuro del direttore sportivo e' tornato ad essere in bilico. Come anticipato stamane dal quotidiano La Citta', alla base della riflessione ci sono delle diversita' di vedute con Danilo Iervolino.