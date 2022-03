Serie A, Salernitana-Sassuolo 2-2: ingenuità di Raspadori, Scamacca non basta

Termina in pareggio la sfida dell'Arechi: apre Bonazzoli, rimonta neroverde con Scamacca e Traoré, di Djuric la rete finale

Termina 2-2 la sfida dell'Arechi tra Salernitana e Sassuolo. Padroni di casa in vantaggio con Bonazzoli, ma i neroverdi ribaltano la situazione già nel primo tempo con Scamacca prima e Traoré poi. Nella ripresa grossa ingenuità di Raspadori, che lascia i suoi in 10 per doppia ammonizione e rivitalizza i granata, che trovano la rete del pareggio con Djuric.