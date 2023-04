Salernitana, Sousa: “Contro l’Inter 45′ di grande intensità. Ecco cosa cambiare”

Altra gara senza sconfitte per la Salernitana. I granata di Paulo Sousa, reduci anche dal pareggio casalingo con l'Inter, hanno acciuffato un punto importante contro il Torino. Al termine dell'incontro, il tecnico portoghese ha parlato dell'importanza della loro fase di pressing: "Per difendere bene, bisogna attaccare meglio. Contro l'Inter abbiamo fatto 45 minuti a grande intensità, dobbiamo cambiare nella mentalità. Loro sono bravi nell'uno contro uno, non è successo nei primi 15 minuti e dopo i cambi. E' un qualcosa che dobbiamo capire"