Salgado: “Spagna mai favorita per la vittoria. Il tiki-taka ci sta facendo molto male”

Fin dal primo giorno Michel Salgado ha ribadito che la Spagna non era la favorita per la vittoria del Mondiale. Il motivo? L'estenuante tiki-taka e poca verticalità. "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. A causa del nostro stile, il Marocco è stato forse il meno accomodante per questo tipo di partite degli ottavi di finale. Quando sei già in semifinale, sai che è diverso", dice l'ex giocatore a Marca.

"Sono stato tra quelli che hanno detto di ritenere che la Spagna non fosse tra le favorite. Forse vincere contro il Costa Rica 7-0 nella prima partita ci ha fatto male. Siamo una squadra con tanti giovani, che in Nazionale non hanno giocato molte partite. Arriva il 7-0 e il "boom" dell'illusione. Pensavamo di essere molto bravi. In ogni partita abbiamo abbassato le nostre prestazioni. Penso che la prima cosa sia chiarire a che punto siamo. La questione del tiki-taka ci sta facendo molto male, non perché sia ​​cattiva o buona, ma perché abbiamo confuso le cose da quando eravamo bambini e ci sta facendo molto male".