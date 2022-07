Salihamidzic: “De Ligt? Siamo in una buona posizione. Per me era importante…”

In un'intervista alla Bild, il ds del Bayern ha parlato della trattativa per portare Matthijs De Ligt a Monaco di Baviera

"Per me era importante sedersi a un tavolo con Arrivabene, Cherubini e Nedved: sono stato alla Juventus per quattro anni da calciatore e ho un buon rapporto con il club. Abbiamo avuto due colloqui, ma adesso dobbiamo essere pazienti e vedere cosa succede".

Così Hasan Salihamidzic, ds del Bayern, in un'intervista alla Bild, a proposito della trattativa per portare Matthijs De Ligt a Monaco di Baviera. Riguardo alla possibilità che il centrale difensivo olandese possa lasciare la Juventus per la Bundesliga, il dirigente dei bavaresi ammette di essere ottimista e di essere "al momento in una buona posizione". "Terremo gli occhi aperti, vedremo cosa succede sul mercato e faremo il meglio per il Bayern", aggiunge.