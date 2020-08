Salihamidzic: “Alaba? La decisione è sua, saremmo felici se restasse. Sono in corso…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sports Deutschland, Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha parlato così del futuro di David Alaba, che andrà in scadenza il prossimo anno e che è stato accostato di recente anche all’Inter: “Sono in corso ottimi discorsi. Ma come ho già detto non c’è tempo per parlarne oggi. La tensione sta salendo per la partita di sabato. Siamo concentrati soltanto sulla gara col Chelsea. Ho già espresso la mia linea e continuerò a farlo. Se sarà presa una decisione ad un certo punto, lo comunicheremo. Al Bayern ovviamente vogliamo che David resti qui: proveremo di tutto per far sì che succeda. Acceleriamo, non solo a parole. Ma ovviamente è una decisione di David se restare o no: ma noi ne saremmo molto felici”.