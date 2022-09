Salihamidzic: “Difficile giocare con l’Inter, hanno davvero una buona squadra”

Hasan Salihamidzic, ds del Bayern Monaco, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l'Inter. Ecco le sue parole: "Non è tutto nuovo, abbiamo un attacco buono con tante opzioni: abbiamo costruito una squadra con una buona età e con tanti tedeschi e internazionali che hanno vinto. Abbiamo buoni talenti che possono essere campioni: abbiamo un buon mix. L'allenatore deve essere sempre nella comunicazione, abbiamo fatto tutto insieme: ora dobbiamo giocare bene e vincere. Tornare in Italia significa tanto, sono stati per me quattro anni stupendi anche se non abbiamo vinto tanto. Sarebbe bello cominciare bene questa Champions ma sappiamo quanto è difficile giocare con l'Inter, hanno veramente una buona squadra".