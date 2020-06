CdS – Inter, in due saltano la trasferta di Napoli: esclusione eccellente per Conte

Antonio Conte dovrà rinunciare a Godin e Vecino in vista della trasferta di Napoli. Nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia ci saranno Bastoni e De Vrij accanto a Skriniar.

Secondo il Corriere dello Sport, l’allenatore dell’Inter ha praticamente scelto la formazione da schierare contro i partenopei. Sulle fasce, Candreva e Young sono in vantaggio rispettivamente su Moses e Biraghi, mentre Eriksen agirà sulla trequarti con Barella e Brozovic alle sue spalle. Solo panchina per Stefano Sensi, che non farà parte dell’undici di partenza.