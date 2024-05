Matteo Salvini, ai microfoni di Telelombardia, ha parlato del suo Milan e anche dell'Inter. «Speriamo in un futuro migliore perché sei derby persi sono davvero pesanti. Poi c'è da dire che l'Inter quest'anno era fortissima. Quello che mi ha lasciato l'amaro in bocca del Milan di questa stagione è stato il gioco. Non trovo belle partite giocate a San Siro. Ci sta perdere ma con un'idea, un modulo, una prospettiva», ha detto.