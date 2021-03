Salvini: “Inter vincerà ma fossi in loro mi preoccuperei dei mln di buco in bilancio”

Intervenuto nel corso della trasmissione "Punto Nuovo Sport Show", Salvini parla della lotta scudetto

Intervenuto nel corso della trasmissione "Punto Nuovo Sport Show", trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, Matteo Salvini commenta la sconfitta del Milan. Inoltre il leader della Lega è sicuro che l'Inter vincerà lo scudetto, ma solleva un dubbio: "Il Milan ha giocato male, il Napoli ha meritato la vittoria: i rigori si possono avere o no, non mi attacco a quello. Un Milan che è un Milan, non può attaccarsi ad un presunto rigore all‘87'. Fa freddo a -9 in classifica? Oggi c’è un bel sole".