Salvini: “Nuovo stadio di Milano? Fossi il sindaco, l’avrei fatto da tempo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Matteo Salvini, leader della Lega, ha parlato così del mercato della sua squadra, il Milan, e non solo: "Sono fiducioso per il mercato dei rossoneri, prenderei Giroud. C'è chi dice che ho detto che non avrei tifato per l'Italia? Qualcuno guarda avanti, altri guardano solo al passato. Nuovo San Siro? Fossi stato io il sindaco di Milano, avrei già fatto il nuovo stadio da tempo".