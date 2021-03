Stadio, Salvini: “Ho visto come ha reagito l’Inter. Sala non scarichi…”

All’uscita dalla sede Avis di Lambrate a Milano, Salvini torna sulla questione stadio e sul botta e risposta tra il sindaco Sala e l'Inter

All’uscita dalla sede Avis di Lambrate a Milano, il leader della Lega, Matteo Salvini , torna sulla questione stadio e sul botta e risposta tra il sindaco Sala e l'Inter. "Ho visto come ha reagito l’Inter, non ricordo un sindaco che sia riuscito a fare arrabbiare in tal maniera una delle due società milanesi".

"Io da milanista ho difeso l’Inter. Mi sembra evidente che il progetto stadio è fermo da mesi, da anni, perché ci sono problemi in Comune. Che il sindaco Sala non scarichi sulle società, che per altro ci metterebbero centinaia di milioni di euro per riqualificare quell’area, problemi politici interni alla sua maggioranza".